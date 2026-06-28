Bolnica u Čačku: Šest osoba pregledano zbog curenja amonijaka, svi su dobro

Šest osoba pregledano je u Urgentno-prijemnoj službi Opšte bolnice u Čačku nakon curenja amonijaka u hladnjači u Guči. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To je saopšteno iz te zdravstvene ustanove. "U Urgentno-prijemnoj službi Opšte bolnice Čačak pregledano je šest osoba zbog izlaganja gasu amonijaka u Guči. Svi pacijenti su dobrog opšteg stanja, a nakon sprovedene dijagnostike i opservacije pušteni su na kućno lečenje", navodi se u saopštenju bolnice. Podsetimo da je MUP saopštio da je zbog curenja amonijaka u Guči sedam osoba evakuisano, od kojih su četiri prevezene u čačansku bolnicu. Pretakanje amonijaka je