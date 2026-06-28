Da dan počne uz slatko osveženje: Hladni kapućino punč sa sladoledom

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Da dan počne uz slatko osveženje: Hladni kapućino punč sa sladoledom

Hladni kapućino punč sa sladoledom savršen je napitak za letnje dane kada želite nešto osvežavajuće, kremasto i puno ukusa. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Spoj kapućina, sladoleda od vanile i hladnog mleka daje bogat, penast napitak koji se priprema za svega nekoliko minuta. Odličan je kao desert u čaši ili osveženje tokom toplih popodneva. Sastojci (2 velike čaše): - 300 ml hladnog mleka - 2 kesice kapućino napitka (klasik, vanila ili lešnik) - 4 kugle sladoleda od vanile - 100 ml slatke pavlake - 1 kašika šećera u prahu (po želji) - 5-6 kockica leda Za dekoraciju: - umućena slatka pavlaka - kakao - rendana čokolada
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