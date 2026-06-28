Evroposlanik Šider pozdravio Vučićevu ostavku, Brnabić mu odgovorila "Beži bre"

Radio 021 pre 2 sata  |  N1
Evroposlanik Šider pozdravio Vučićevu ostavku, Brnabić mu odgovorila "Beži bre"

Evropski poslanik Andreas Šider napisao je na mreži Iks da pozdravlja "neočekivanu Vučićevu ostavku", ali i da zahteva sprovođenje temeljnih reformi, na šta je Predsednica Skupštine Ana Brbabić odgovorila "Beži bre". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako je Andreas Šider napisao u objavi, "konačno se čuje glas brojnih mladih ljudi u Srbiji, koji već neko vreme izlaze na ulice i zahtevaju promenu pravca u kom zemlja ide", komentarišući jučerašnju Vučićevu izjavu da planira da u narednim nedeljama podnese ostavku. "Promenu pravca, izlazak iz korupcije i autoritarnog sunovrata. Vreme je za novi početak za Srbiju, čak i ako to podrazumeva sprovođenje temeljnih reformi, kao i održavanje poštenih i slobodnih
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