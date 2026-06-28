Objavljena još jedna procena koliko je ljudi bilo prisutno tokom Vučićevog govora ispred Skupštine

Radio 021 pre 21 minuta  |  021.rs
Objavljena još jedna procena koliko je ljudi bilo prisutno tokom Vučićevog govora ispred Skupštine

Arhiv javnih skupova objavio je procenu koliko je pristalica SNS i drugih građana bilo na jučerašnjem mitingu naprednjaka u Beogradu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Arhiv je naveo da je procena rađena za period dok je trajao govor predsednika Aleksandra Vučića. Kako kaže Arhiv, ukupno prisutnih u 18.55 časova bilo je 32.500. Dalje navodi da je u pitanju peti po veličini skup u organizaciji aktuelne vlasti. Skup "Srbija jedna porodica", Beograd, 27.6.2026. Ukupno prisutnih u 18:55 (GT count): 32.500 Metod: manuelno anotiranje na ortosnimku Dimenzije ortosnimka: 15.711 × 13.555 px GSD: 6,29 cm/px Faktor precenjivanja MUP-a:
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