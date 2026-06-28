Sutra počinje upis učenika u srednje škole putem portala

Radio 021 pre 3 sata  |  Tanjug
Sutra počinje upis učenika u srednje škole putem portala

Upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počinje sutra u 08.00 časova i trajaće do 2. jula u 15.00 časova. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to 1. i 2. jula, od 08.00 do 15.00 časova. Na portalu Moja srednja škola su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje skole. Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Počinje upis budućih srednjoškolaca

Počinje upis budućih srednjoškolaca

RTK pre 2 sata
Objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama

Objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama

RTK pre 2 sata
Maturanti će sutra saznati gde nastavljaju svoje obrazovanje

Maturanti će sutra saznati gde nastavljaju svoje obrazovanje

Moj Novi Sad pre 4 sati
Objavljena rapodela učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima

Objavljena rapodela učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima

Nova pre 5 sati
Sutra počinje elektronski upis učenika u srednje škole

Sutra počinje elektronski upis učenika u srednje škole

RTV pre 6 sati
Objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Slobodnih mesta u Pirotu ima u svim…

Objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Slobodnih mesta u Pirotu ima u svim školama

Plus online pre 6 sati
Sutra počinje elektronski upis učenika u srednje škole: Evo do kada traje prijava i koliko ima slobodnih mesta

Sutra počinje elektronski upis učenika u srednje škole: Evo do kada traje prijava i koliko ima slobodnih mesta

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGugl

Društvo, najnovije vesti »

Dnevnik Uglješe Surdučkog: Osećam da se sloboda bliži

Dnevnik Uglješe Surdučkog: Osećam da se sloboda bliži

Danas pre 2 sata
Nisam spasavao Šešelja…(A.V. vs „Danas“ & „dvug iz vojske“ 3)

Nisam spasavao Šešelja…(A.V. vs „Danas“ & „dvug iz vojske“ 3)

Danas pre 2 sata
Advokatica: Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu, sutra prekršajno ročište

Advokatica: Pušteno svih 36 privedenih nakon Vidovdana na Gazimestanu, sutra prekršajno ročište

Danas pre 2 sata
Zapalila se dva stana u Nišu, četvoro povređenih

Zapalila se dva stana u Nišu, četvoro povređenih

Danas pre 3 sata
Stručnjaci savetuju: Ove četiri navike pred spavanje mogu usporiti starenje

Stručnjaci savetuju: Ove četiri navike pred spavanje mogu usporiti starenje

Danas pre 4 sati