Vučić najavio da je "još nekoliko nedelja" predsednik, pa sledi ostavka: Šta predviđa zakon u tom slučaju?

Radio 021 pre 1 sat  |  FoNet
Vučić najavio da je "još nekoliko nedelja" predsednik, pa sledi ostavka: Šta predviđa zakon u tom slučaju?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinioć da će podneti ostavku na tu funkciju, a prema Zakonu o predsedniku Republike, predsednik može podneti pismenu ostavku, koju dostavlja predsedniku Skupštine Srbije. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Mandat predsednika Republike prestaje kad ostavka prispe u Narodnu skupštinu. Predsednik Republike dužan je da obavesti javnost o tome da je podneo ostavku i pri tome može da je obrazloži", navodi se u članu 14 zakona. Ako predsednik podnese ostavku, zamenjuje ga predsednik Skupštine Srbije, najduže tri meseca. Kako kaže zakon, dok predsednik Skupštine zamenjuje predsednika Republike, ovlašćen je da predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, da prima opozivna i
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