Kolumbija, Portugal i Kongo u šesnaestini finala SP

Radio sto plus pre 1 sat
Kolumbija, Portugal i Kongo u šesnaestini finala SP

Kolumbija je kao prva u grupi sa sedam bodova prošla u nokaut fazu.

U šesnaestinu finala iz Grupe L su prošli i Portugal i Kongo. Portugal kao drugi u grupi sa pet bodova, a Kongo kao treći sa četiri boda, nakon što je večeras pobedio Uzbekistan 3:1. Uzbekistan je takmičenje završio bez bodova. Kolumbija će u šesnaestini finala igrati protiv Gane, a Portugal protiv Hrvatske. Prvu priliku na meču imala je Kolumbija u 17. minutu. Kordoba je ušao u šesnaesterac, šutirao iskosa, ali je odlično roeagovao Diogo Košta i odbranio njegov
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