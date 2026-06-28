Nije moglo da se diše, niti oči da se drže otvorene - odmah smo se slonili u podrum: Teška noć za Pantoviće iz Guče, Žarkova ćerkica zadržana u bolnici (FOTO)(VIDEO)

Lučani – Jako teška i napeta noć je iza stanovnika Guče, posebno onih meštana koji žive u Ulici Prvomajskoj nakon što je došlo do akcidenta i curenja amonijaka u jednoj hladnjači koja se tu nalazi.

Meštani opisuju kako je sve to izgledalo. - Žena me budi oko 1 sat posle ponići, prozori su nam ostali otvoreni i poočeo je da se širi jak i opor miris. Kad me je probudila odamh sam osetio da je amonijak. Rekao sam joj da uzme dete i odmah smo izašli napolje. Međutim, stigli smo do kapije i to je bio kraj. Više nije moglo da se diše, niti sam mogao oči da držim otvorene. Vratili smo se, sišli u podrum i onda je došao moj otac. Utrčalio smo u kola i otišli, rekao