Akcident u Guči – iz hladnjače iscurio amonijak, meštanima stiglo upozorenje MUP-a

Pedeset minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici br. 9 iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova.

Preme nezvaničnim, nepotvrđenim informacijama, curenje amonijaka na jednom od sigurnosnih ventila je zaustavljeno, javlja dopisnica RTS-a i Čačka. Građanima je sinoć SMS porukom stiglo upozorenje da je došlo do akcidenta u hladnjači u Guči, odnosno do curenja amonijaka i savetovano im je da prate obaveštenja nadležnih. Građanima u okolini hladnjače rečeno je da ostanu u domovima i da zatvore prozore ako osete specifičan oštar miris ovog gasa, da stave mokre krpe na