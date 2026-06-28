Aksios: SAD i Iran se dogovorili da obustave napade i da se sastanu u utorak; Izrael: Uništili smo veliki tunel Hezbolaha

RTS pre 1 dan
Aksios: SAD i Iran se dogovorili da obustave napade i da se sastanu u utorak; Izrael: Uništili smo veliki tunel Hezbolaha

Snage Centralne komande SAD pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog moreuza. IRGC uzvraća velikom operacijom napada raketama i dronovima na osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka. Ako budemo primorani da vojskom završavamo posao, Iran više neće postojati, poručuje Donald Tramp.

28. 06. 2026. 23:07 Aksios: SAD i Iran se dogovorili da obustave napade i da se sastanu u utorak Nakon što je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog međusobnih udara u Ormuskom moreuzu, dve zemlje su se dogovorile da obustave napade jedna na drugu i da se ponovo sastanu u utorak u Dohi kako bi razgovarale o nastaloj situaciji, prenosi Aksios, pozivajući se na neimenovanog visokog američkog
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