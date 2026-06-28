Avion pao u blizini francuskog grada Nansija, 11 mrtvih

Avion se oko 11 časova srušio u predgrađu francuskog grada Nansija. Francuske vlasti potvrdile su da je u nesreći poginulo 11 osoba.

Iv Segi, prefekt departmana Mert i Mozel, potvrdio je da je u nesreći poginulo 11 osoba. Očekuje se da će se oko 16.30 oglasiti i ministar unutrašnjih poslova Francuske. Avion je pao na travnatu površinu pored ulice, u blizini kuća, a na lice mesta upućene su brojne vatrogasne ekipe. Tijeri Pešej, predsednik ogranka Reda nezavisnih medicinskih sestara u Mertu i Mozelu, naveo je da je u avionu bila grupa medicinskih sestara koja je po planu trebalo da izvede skokove