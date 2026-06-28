Eustahio u nadoknadi poslao Kanadu u osminu finala Mundijala

Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva pobedom od 1:0 nad Južnom Afrikom.

Kanada je zasluženo slavila i prvi put u istoriji stigla do trijumfa u nokaut fazi Mundijala, nakon što prethodno nikada nije prošla ni grupu. Ekipa Džesija Marša je bila mnogo bolji rival, naročito u drugom delu, a sve su krunisali u drugom minutu nadoknade pogotkom Eustahija. Od prvog minuta Kanađani su preuzeli inicijativu i češće boravili na polovini protivnika. Već u 22. minutu Derek Kornelijus je posle prekida šutirao glavom, ali je golman Južne Afrike Ronven