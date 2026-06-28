Još jedan tropski dan u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni

Sunčano i toplo vreme u Srbiji, nastavlja se toplotni talas koji će trajati i početkom sedmice. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo-alarm.

U Srbiji se nastavlja toplotni talas, koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice. RHMZ je saopštio da je crveni meteo-alarm na snazi u Sremu, Banatu i Bačkoj. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. Najniža dnevna kretaće se od 17 do 25, a najviša temperatura do 39 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 22 do 25, a najviša dnevna do 38 stepeni.