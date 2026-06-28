Na severu zemlje očekuju se temperature i do 38 stepeni, najvrelije na Paliću i u Kikindi

RTS pre 1 sat
Na severu zemlje očekuju se temperature i do 38 stepeni, najvrelije na Paliću i u Kikindi

Sunčano i toplo vreme u Srbiji, nastavlja se toplotni talas koji će trajati i početkom naredne sedmice. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo-alarm.

Najtoplije na Paliću, u Kikindi, Somboru Sever zemlje, koji je pod crvenim meteo-alarmom, je danas najtopliji, a u 14 časova 36 stepeni je zabeleženo na Paliću, u Kikindi, Zrenjaninu, Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici. U podne 35 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, na Paliću Sve je toplije u Srbiji. Živa u termometru dostigla je 35. podeljak u Beogradu, Novom Sadu, na Paliću, u Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, Sremskoj Mitrovici. Ljudi svetle kože i očiju osetljiviji
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