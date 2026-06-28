Novo naoružanje Vojske Srbije: Od češkog "vampira“ do prve robotizovane jedinice na Pasuljanskim livadama

Na poligonu Pasuljanske livade i aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici prikazan je deo modernizovanog naoružanja Vojske Srbije. Među novitetima se izdvajaju češki višecevni lanser raketa "vampir", domaći modularni lanser M-24, kao i premijerno prikazivanje kompletne jedinice opremljene besposadnim platformama "miloš“. Demonstrirana su najsavremenija borbena sredstva. Fokus ovogodišnjeg prikaza naoružanja bio je na masovnoj upotrebi dronova, uvođenju domaće robotike, ali i na avijacijskim

O radikalnim promenama u filozofiji ratovanja, proizvodnim planovima namenske industrije i novim operativnim sposobnostima u specijalnoj emisiji Radio Beograda 1 govorili su pukovnik Slobodan Sekulić iz Komande Kopnene vojske i pukovnik Saša Brzić iz Vojnotehničkog instituta (VTI) kao i sociolog i pukovnik u penziji prof. dr Ilija Kajtez, i vojni komentator Andrej Mlakar. Kopnena vojska jača vatrenu moć: Stigli "vampir“ i modularni M-24 Jedan od najvažnijih