Posle prave goleade u grupnoj fazi Mesi vodi u trci za "Zlatnu kopačku"

Završena je grupna faza takmičenja na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, a na vrhu liste strelaca nalazi se Argentinac Lionel Mesi sa šest postignutih golova i jednim "het-trikom". Trka za prestižnu "Zlatnu kopačku" postaje sve neizvesnija.

Grupna faza Svetskog prvenstva je okončana, a prvi završni turnir sa 48 učesnika već je opravdao očekivanja, makar kada je tema efikasnost. Na 72 odigrane utakmice postignuto je 215 golova, što je u proseku 2,99 pogodaka po meču. Pošto je sa novim formatom takmičenja ukupan broj utakmica na šampionatu porastao sa 64 na čak 104, samo tokom grupne faze ovogodišnjeg Mundijala postignuto je više golova nego na bilo kom prethodnom u celosti. Rekordan je dosad bio turnir