Potpisan Ugovor za obezbeđivanje sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save

U Kripti Hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije potpisali su Ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju Ugovora prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je, nakon potpisivanja Ugovora o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save, da Crkva prima podršku države sa velikom blagodarnošću i istakao da je Hram Svetoga Save duhovno središte našeg naroda. Naveo je da briga o svetinjama i najznačajnijim duhovnim i kulturnim dobrima našeg naroda prevazilazi sve političke razlike i sve prolazne dnevne okolnosti i pripada čitavom narodu. "Ono što se ovde gradi