SAD: Napadnuti iranski vojni ciljevi u blizini Ormuza; IRGC odgovorio udarima na američke vojne objekte

RTS pre 10 minuta
SAD: Napadnuti iranski vojni ciljevi u blizini Ormuza; IRGC odgovorio udarima na američke vojne objekte

Snage Centralne komande SAD pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog moreuza kao odgovor na "kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova", saopštila je Centralna komanda. IRGC saopštava da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka.

06:45 IRGC: Napadnuto osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je pokrenuo veliku operaciju napada raketama i dronovima na osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka, kao "odlučan odgovor" na, kako su naveli, obnovljenu američku agresiju protiv te zemlje. IRGC je navela da su njihova mornarica i vazduhoplovne snage zajedno izvele operaciju tokom noći, između 2.00 i
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