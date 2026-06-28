SAD: Napadnuti iranski vojni ciljevi u blizini Ormuza; IRGC odgovorio udarima na američke vojne objekte

Snage Centralne komande SAD pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog moreuza kao odgovor na "kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova", saopštila je Centralna komanda. IRGC saopštava da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka.

06:45 IRGC: Napadnuto osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je pokrenuo veliku operaciju napada raketama i dronovima na osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka, kao "odlučan odgovor" na, kako su naveli, obnovljenu američku agresiju protiv te zemlje. IRGC je navela da su njihova mornarica i vazduhoplovne snage zajedno izvele operaciju tokom noći, između 2.00 i