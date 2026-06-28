Skup studenata u blokadi "Sve se vidi na Vidovdan" održan u Kraljevu

Studenti u blokadi održali su danas skup u Kraljevu. Centralni deo okupljanja organizovan je večeras na Trgu srpskih ratnika. Govornici su istakli značaj vidovdanske etike i univerziteta za opstanak srpskog naroda, i pozvali na uspostavljanje pravednog sistema, iz kojeg mladi ne odlaze.

Na skupu u Kraljevu, koji su pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan" organizovali studenti u blokadi, centralni događaj održan je večeras na Trgu srpskih ratnika. Stigli su aktivisti iz Vranja, Čuruga, Šapca, a dočekani su i učesnici "Vidovdanskog marša" iz Kragujevca. U obraćanju okupljenima, docent Učiteljskog fakulteta UB Nemanja Karović naglasio je značaj vidovdanske etike za razumevanje srpskog istorijskog iskustva. "Odricanje od vidovdanske etike imalo bi