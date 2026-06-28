To mora da je novi rekord Mundijala: Alžir postigao gol posle 109 dodavanja

Fudbalska reprezentacija Alžira postigla je gol protiv Austrije nakon neverovatne akcije od 109 uzastopnih dodavanja. Posed lopte trajao je pet minuta i 34 sekunde, a završen je pogotkom Rijada Mareza za vođstvo od 3:2 u nadoknadi vremena.

Na utakmici poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva protiv Austrije, pri rezultatu 2:2, alžirski fudbaleri su duboko u nadoknadi vremena započeli akciju koja je delovala kao da ima za cilj samo čuvanje vremena. Lopta je kružila pretežno na sredini terena, bez naznaka da će doći do promene ritma. Međutim, nakon pet i po minuta i 109 razmenjenih pasova, usledio je neočekivani napad. Alžir je iznenada ubrzao igru, a lopta je stigla do kapitena Rijada Mareza,