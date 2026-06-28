Potpisan Ugovor za obezbeđivanje sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da bez Hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.

"Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu", rekao je predsednik Vučić nakon što je prisustvovao potpisivanju Ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu. Istakao je da je srećan što je u poslednjih 12 godina uloženo najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju Hrama Svetog Save. Naveo je da