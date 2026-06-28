Potpisan Ugovor za obezbeđivanje sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save

RTV pre 46 minuta  |  Tanjug
Potpisan Ugovor za obezbeđivanje sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da bez Hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.

"Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu", rekao je predsednik Vučić nakon što je prisustvovao potpisivanju Ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu. Istakao je da je srećan što je u poslednjih 12 godina uloženo najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju Hrama Svetog Save. Naveo je da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

[POSLEDNJA VEST] Vučić: „Nabavljamo PVO sistem HQ-9 i kineske lovce“

[POSLEDNJA VEST] Vučić: „Nabavljamo PVO sistem HQ-9 i kineske lovce“

Tango Six pre 6 minuta
"Niko se osim naših građana ne raduje moći vojske Srbije" Vučić prisustvovao prikazu na Pasuljanskim livadama: "Posle Rafala…

"Niko se osim naših građana ne raduje moći vojske Srbije" Vučić prisustvovao prikazu na Pasuljanskim livadama: "Posle Rafala stižu i novi vazduhoplovi, treba nam mnogo pilota" (foto, video)

Blic pre 51 minuta
Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije (video)

Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije (video)

Euronews pre 16 minuta
Vučić: Mi smo vojno neutralni, sami čuvamo svoje nebo i zemlju

Vučić: Mi smo vojno neutralni, sami čuvamo svoje nebo i zemlju

Euronews pre 41 minuta
Vučić: U martu počinje služenje kratkog redovnog vojnog roka

Vučić: U martu počinje služenje kratkog redovnog vojnog roka

Glas Zaječara pre 36 minuta
Vučić: Posle francuskih, kupujemo nove avione

Vučić: Posle francuskih, kupujemo nove avione

Danas pre 11 minuta
Vučić pokazao novo srpsko oružje

Vučić pokazao novo srpsko oružje

SEEbiz pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijePredsednik SrbijeĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Miloš Parandilović tvrdi da Drago Parandilović nije njegov deda i najavljuje tužbe

Miloš Parandilović tvrdi da Drago Parandilović nije njegov deda i najavljuje tužbe

Beta pre 46 minuta
[POSLEDNJA VEST] Vučić: „Nabavljamo PVO sistem HQ-9 i kineske lovce“

[POSLEDNJA VEST] Vučić: „Nabavljamo PVO sistem HQ-9 i kineske lovce“

Tango Six pre 6 minuta
"Niko se osim naših građana ne raduje moći vojske Srbije" Vučić prisustvovao prikazu na Pasuljanskim livadama: "Posle Rafala…

"Niko se osim naših građana ne raduje moći vojske Srbije" Vučić prisustvovao prikazu na Pasuljanskim livadama: "Posle Rafala stižu i novi vazduhoplovi, treba nam mnogo pilota" (foto, video)

Blic pre 51 minuta
Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije (video)

Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije (video)

Euronews pre 16 minuta
Vučić: Mi smo vojno neutralni, sami čuvamo svoje nebo i zemlju

Vučić: Mi smo vojno neutralni, sami čuvamo svoje nebo i zemlju

Euronews pre 41 minuta