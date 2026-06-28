Sunčano i veoma toplo, najviše do 39, najtopliji Sombor - 30 stepeni

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
Sunčano i veoma toplo, najviše do 39, najtopliji Sombor - 30 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 17 do 25, a najvišom od 35 do 39 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. Prema prognozi RHMZ-a, početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni. U utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a od srede do petka u celoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, pa će u četvrtak
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