UKRAJINSKA KRIZA: Rusija izvela seriju napada na Ukrajinu; Fico: Nećemo izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

RTV pre 10 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija izvela seriju napada na Ukrajinu; Fico: Nećemo izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.626. dan. Ruske snage su tokom prethodnog dana izvele nekoliko napada na Ukrajinu. Ukrajinske snage izvele su napade na naftnu stanicu "Vtorovo" koja snabdeva Moskvu gorivom. Slovački premijer Robert Fico istakao je da ta zemlja nema razloga da se priključuje novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći Ukrajini.

Predsednik Rusije Vladimir Putin nastavio je razgovore sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom u rezidenciji ruskog lidera u Valdaju, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Slovački premijer Robert Fico uporedo je istakao da ta zemlja nema razloga da se priključuje novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći Ukrajini. Ruske snage izvele su serije napad na Zporožje i Sumski region u kojima je 18 ljudi poginulo, a 10 povređeno. Služba bezbednosti
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