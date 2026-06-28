Vučić na prikazu novih sredstava Vojske Srbije u Batajnici i na Pasuljanskim livadama

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu Pukovnik-pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a potom i realizaciji gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu Pukovnik-pilot Milenko Pavlović u Batajnici biće održan u 10.00 časova, a realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade počeće u 12.00 časova. Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i