Vučić na prikazu novih sredstava Vojske Srbije u Batajnici i na Pasuljanskim livadama

RTV pre 45 minuta  |  Tanjug
Vučić na prikazu novih sredstava Vojske Srbije u Batajnici i na Pasuljanskim livadama

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu Pukovnik-pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a potom i realizaciji gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu Pukovnik-pilot Milenko Pavlović u Batajnici biće održan u 10.00 časova, a realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade počeće u 12.00 časova. Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i
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