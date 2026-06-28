Požari u Badovincima i Crnoj Bari

Šabačke novosti pre 18 minuta
Požari u Badovincima i Crnoj Bari

Danas tokom popodneva, došlo je do požara koji je zahvatio nisko rastinje u Crnoj Bari i koji je pretio da se proširi ka Glogovcu, objavila je stranica Pokrenimo Mačvu.

Tokom dana, gorelo je i u Badovincima, gde su vatrogasci uspeli da obuzadju vatrenu stihiju. RHMZ je ranije objavio upozorenje na ekstreme uslove za nastanak požara na otvorenom: Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog periodam naveo je RHMZ.
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