Amerikanci i dalje napadaju Iran, odgovoreno napadima na baze u Kuvajtu i Bahreinu

SEEbiz pre 52 minuta
Amerikanci i dalje napadaju Iran, odgovoreno napadima na baze u Kuvajtu i Bahreinu

WASHINGTON - Sjedinjene Američke Države drugi su dan zaredom bombardirale i izvele napad na ciljeve u Iranu što je, navodi se, odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom tjesnacu.

"Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske stanice zbog novog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre", napisao je američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iranski mediji su izvijestili o nekoliko eksplozija u regijama Sirik i Kešm na jugu zemlje. "Možda će doći trenutak kada više
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