Iran i SAD razmjenjuju optužbe, napadi se nastavljaju uprkos krhkom primirju

Slobodna Evropa pre 7 sati
Iran i SAD razmjenjuju optužbe, napadi se nastavljaju uprkos krhkom primirju

Krhko primirje između Irana i Sjedinjenih Država izgledalo je sve nesigurnije rano 28. juna, jer su se obje strane međusobno optuživale za kršenje privremenog sporazuma koji je trebalo da zaustavi višemjesečne borbe, usred obnovljenih raketnih i vazdušnih napada širom regiona Persijskog zaliva.

Iran je lansirao rakete i dronove ciljajući američke vojne lokacije u Kuvajtu i Bahreinu ubrzo nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da bi Vašington mogao da eskalira svoju vojnu kampanju ako Teheran ne poštuje prekid vatre. "Možda će doći trenutak kada više nećemo moći da budemo razumni", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama, dodajući da bi Sjedinjene Države mogle "vojno da završe posao" koji su započele ranije ove godine. U roku
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