Iran tvrdi da ima isključivu kontrolu nad Ormuskim moreuzom dok se primirje krši

Iranski ministar inostranih poslova Abas Arakči tvrdio je da je Teheran povratio isključivu kontrolu nad pomorskim saobraćajem u Ormuskom moreuzu za narednih 30 dana, upozoravajući na svaki pokušaj zaobilaženja ruta koje je odobrio Iran, dok krhko američko primirje izgleda sve nesigurnije usred obnovljenih raketnih i vazdušnih napada preko Persijskog zaliva 28. juna. Govoreći na konferenciji za novinare tokom posjete Bagdadu, Arakči je rekao da će plovni put