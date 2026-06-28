Iran tvrdi da ima isključivu kontrolu nad Ormuskim moreuzom dok se primirje krši

Slobodna Evropa pre 1 dan
Iran tvrdi da ima isključivu kontrolu nad Ormuskim moreuzom dok se primirje krši
Iranski ministar inostranih poslova Abas Arakči tvrdio je da je Teheran povratio isključivu kontrolu nad pomorskim saobraćajem u Ormuskom moreuzu za narednih 30 dana, upozoravajući na svaki pokušaj zaobilaženja ruta koje je odobrio Iran, dok krhko američko primirje izgleda sve nesigurnije usred obnovljenih raketnih i vazdušnih napada preko Persijskog zaliva 28. juna. Govoreći na konferenciji za novinare tokom posjete Bagdadu, Arakči je rekao da će plovni put
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