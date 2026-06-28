Srbija će 'povećati broj' kineskih raketa, najavio Vučić na vojnoj vežbi

Slobodna Evropa pre 24 minuta
Srbija će 'povećati broj' kineskih raketa, najavio Vučić na vojnoj vežbi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 28. juna da država "povećati broj" kineskih raketa CM-400, kao i da će kupiti nove vazduhoplove.

Vučić je to izjavio na vojnoj vežbi i prikazu naoružanja Vojske Srbije. Događaj je organizovan na vojnom aerodromu u Batajnici kod Beograda i poligonu "Pasuljanske livade" u centralnoj Srbiji, povodom državnog i verskog praznika Vidovdana. Na vojnoj vežbi prikazane su artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva, kao i dejstvo avijacije, tenkovskih, mehanizovanih, pešadijskih i artiljerijskih jedinica, te dronova. Prethodno je Vučić, na aredromu u
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

"Niko se osim naših građana ne raduje moći Vojske Srbije" Vučić prisustvovao prikazu na Pasuljanskim livadama: "Posle Rafala…

"Niko se osim naših građana ne raduje moći Vojske Srbije" Vučić prisustvovao prikazu na Pasuljanskim livadama: "Posle Rafala stižu i novi vazduhoplovi, treba nam mnogo pilota" (foto, video)

Blic pre 23 minuta
Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije, prisustvovali predsednik i premijer

Na Pasuljanskim livadama održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema Vojske Srbije, prisustvovali predsednik i premijer

RTV pre 2 sata
Vučić u ravanici, družio se sa građanima: Prisutni i predstavnici Srba iz regiona i patrijarh Porfirije

Vučić u ravanici, družio se sa građanima: Prisutni i predstavnici Srba iz regiona i patrijarh Porfirije

Blic pre 2 sata
Novo naoružanje Vojske Srbije: Od češkog "vampira“ do prve robotizovane jedinice na Pasuljanskim livadama

Novo naoružanje Vojske Srbije: Od češkog "vampira“ do prve robotizovane jedinice na Pasuljanskim livadama

RTS pre 2 sata
Vučić: Piloti vojske se već obučavaju za 'rafale', dolaze i novi vazduhoplovi

Vučić: Piloti vojske se već obučavaju za 'rafale', dolaze i novi vazduhoplovi

N1 Info pre 3 sata
Vučić u poseti manastiru Ravanica: To je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje

Vučić u poseti manastiru Ravanica: To je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje

NIN pre 3 sata
Evroposlanik Šider pozdravio Vučićevu ostavku, Brnabić mu odgovorila "Beži bre"

Evroposlanik Šider pozdravio Vučićevu ostavku, Brnabić mu odgovorila "Beži bre"

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBatajnicaAerodromPredsednik SrbijeVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Đilas (SSP): Jučerašnji skup SNS u Beogradu pokazao slabost vlasti

Đilas (SSP): Jučerašnji skup SNS u Beogradu pokazao slabost vlasti

Danas pre 1 sat
Petković Briselu,međunarodnoj misiji i zemljama Kvinte: Šta jo treba da se desi da bi reagovali na Kurtijevo nasilje

Petković Briselu,međunarodnoj misiji i zemljama Kvinte: Šta jo treba da se desi da bi reagovali na Kurtijevo nasilje

RTV pre 8 minuta
Vidovdan na Kosovu i Metohiji: Kurtijeva policija privela 36 Srba jer su na Gazimestanu pevali patriotske pesme

Vidovdan na Kosovu i Metohiji: Kurtijeva policija privela 36 Srba jer su na Gazimestanu pevali patriotske pesme

RTV pre 34 minuta
"Niko se osim naših građana ne raduje moći Vojske Srbije" Vučić prisustvovao prikazu na Pasuljanskim livadama: "Posle Rafala…

"Niko se osim naših građana ne raduje moći Vojske Srbije" Vučić prisustvovao prikazu na Pasuljanskim livadama: "Posle Rafala stižu i novi vazduhoplovi, treba nam mnogo pilota" (foto, video)

Blic pre 23 minuta
Petković objavio snimak hapšenja Srba na Gazimestanu: "Šta još treba da se dogodi da biste reagovali na Kurtijevo brutalno…

Petković objavio snimak hapšenja Srba na Gazimestanu: "Šta još treba da se dogodi da biste reagovali na Kurtijevo brutalno nasilje?"

Blic pre 24 minuta