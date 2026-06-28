Vidovdanski skup studenata u blokadi i građana u centralnoj Srbiji

Slobodna Evropa pre 42 minuta
Vidovdanski skup studenata u blokadi i građana u centralnoj Srbiji

Skup studenata u blokadi pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan" održava se u nedelju u Kraljevu, gradu u centralnoj Srbiji.

Deo učesnika skupa stigao je u popodnevnim časovima, nakon višednevnog marša na koji su krenuli iz Kragujevca, udaljenog pedesetak kilometara. Centralni program održava se na kraljevačkom Trgu srpskih ratnika, a ranije tokom dana je na drugim lokacijama u gradu organizovan program za decu, kao i razgovor sa građanima. Studenti u blokadi su ovaj skup organizovali na Vidovdan, verski i državni praznik kojim se obeležava sećanje na bitku protiv otomanske vojske na
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

"Mi imamo svoga boga": Bodiroga na studentskom skupu u Kraljevu, građani mu skanidrali (VIDEO)

"Mi imamo svoga boga": Bodiroga na studentskom skupu u Kraljevu, građani mu skanidrali (VIDEO)

N1 Info pre 16 minuta
(BLOG) "Sve se vidi na Vidovdan": U toku govori, veliki broj ljudi na studentskom skupu u Kraljevu

(BLOG) "Sve se vidi na Vidovdan": U toku govori, veliki broj ljudi na studentskom skupu u Kraljevu

N1 Info pre 26 minuta
Počeo studentki protest u Kraljevu

Počeo studentki protest u Kraljevu

Serbian News Media pre 17 minuta
Studentski vidovdanski skup u Kraljevu: Govori o korupciji, Srbima na KiM i akademskoj zajednici

Studentski vidovdanski skup u Kraljevu: Govori o korupciji, Srbima na KiM i akademskoj zajednici

Radio 021 pre 12 minuta
Skup studenata u blokadi "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu

Skup studenata u blokadi "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu

Euronews pre 6 minuta
BLOG UŽIVO: Studentski skup "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu – sve više ljudi se okuplja na Trgu, očekuje se početak…

BLOG UŽIVO: Studentski skup "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu – sve više ljudi se okuplja na Trgu, očekuje se početak programa

Insajder pre 1 sat
Zahvalnica 20-godišnjem studentu za pešačenje - "preživeo sam šumadijske uzbrdice i nizbrdice"

Zahvalnica 20-godišnjem studentu za pešačenje - "preživeo sam šumadijske uzbrdice i nizbrdice"

N1 Info pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KraljevoKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

"Mi imamo svoga boga": Bodiroga na studentskom skupu u Kraljevu, građani mu skanidrali (VIDEO)

"Mi imamo svoga boga": Bodiroga na studentskom skupu u Kraljevu, građani mu skanidrali (VIDEO)

N1 Info pre 16 minuta
(BLOG) "Sve se vidi na Vidovdan": U toku govori, veliki broj ljudi na studentskom skupu u Kraljevu

(BLOG) "Sve se vidi na Vidovdan": U toku govori, veliki broj ljudi na studentskom skupu u Kraljevu

N1 Info pre 26 minuta
Požar u Čačku, vatra zahvatila zgradu stare mlekare

Požar u Čačku, vatra zahvatila zgradu stare mlekare

Insajder pre 6 minuta
Novo mesto za igru najmlađih u Mesnoj zajednici 21. oktobar

Novo mesto za igru najmlađih u Mesnoj zajednici 21. oktobar

RTK pre 6 minuta
AMSS: Putnički automobili na granicama čekaju do 30 minuta, a kamioni do dva sata

AMSS: Putnički automobili na granicama čekaju do 30 minuta, a kamioni do dva sata

Serbian News Media pre 11 minuta