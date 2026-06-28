Vidovdanski skup studenata u blokadi i građana u centralnoj Srbiji

Skup studenata u blokadi pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan" održava se u nedelju u Kraljevu, gradu u centralnoj Srbiji.

Deo učesnika skupa stigao je u popodnevnim časovima, nakon višednevnog marša na koji su krenuli iz Kragujevca, udaljenog pedesetak kilometara. Centralni program održava se na kraljevačkom Trgu srpskih ratnika, a ranije tokom dana je na drugim lokacijama u gradu organizovan program za decu, kao i razgovor sa građanima. Studenti u blokadi su ovaj skup organizovali na Vidovdan, verski i državni praznik kojim se obeležava sećanje na bitku protiv otomanske vojske na