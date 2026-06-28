Zbog toplote u Francuskoj 1.000 smrtnih slučajeva više nego inače, uglavnom među starijima

Serbian News Media pre 5 sati
Zbog toplote u Francuskoj 1.000 smrtnih slučajeva više nego inače, uglavnom među starijima

Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1.000 smrtnih slučajeva više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći.

Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Sante Publik Frans (Santé Publique France) navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Evropljani se već danima suočavaju sa ekstremnim temperaturama usled toplotnog talasa koji se dovodi u vezu sa desetinama
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