Zbog toplote u Francuskoj 1.000 smrtnih slučajeva više nego inače, uglavnom među starijima

Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1.000 smrtnih slučajeva više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći.

Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Sante Publik Frans (Santé Publique France) navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Evropljani se već danima suočavaju sa ekstremnim temperaturama usled toplotnog talasa koji se dovodi u vezu sa desetinama