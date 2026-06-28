Istorija u Dalasu! Mesi srušio rekord iz 1958.

Vest da je selektor Argentine Lionel Skaloni odlučio da njegov imenjak Lionel Mesi presedi početak utakmice protiv Jordana na klupi nije zabrinuo ljude jer se 39-godišnji čarobnjak uveliko postarao za prvo mesto u J grupi.

Uoči duela protiv bliskoistočne monarhije Mesi je doprineo gol razlici 5:0 tako što je dao svaki gol za „albiseleste“ – het-trik protiv Alžira, pa još dva pogotka protiv Austrije. Mesi je ušao u igru u 60. protiv Jordana, pet minuta nakon što je Musa Tamari, kapiten rivala, smanjio vođstvo Argentine na 2:1. Naravno, nije bilo razloga za paniku u redovima branilaca titule, a „desetka“ južnoameričke selekcije potvrdila je klasu „golazom“ iz slobodnog udarca kojim je