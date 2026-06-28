Najluđa završnica šampionata: Kalajdžić spasao Austriju u 90+6!

Alžir je dao gol za 3:2 preko Mareza u 90+3. i činilo se servirao osvetu Austriji za 1982. godinu i sramotu iz Hihona, ali je u 90+6.

Saša Kalajdžić doneo bod i sprečio eliminaciju. Tako su obe reprezentacije prošle u nokaut fazu, a Iran ispao. Kad se činilo da gledamo reprizu sramote iz Hihona i da je sklopljen pakt o nenapadanju u poslednjih dvadesetak minuta, videli smo neverovatan rasplet na štetu Irana. Marez je uhvatio Austriju na spavanju i trebalo je to da bude slatka osveta za sve što se dešavalo 1982. godine u Španiji, kad su Zapadna Nemačka i Austrija skrojile rezultat da izbace