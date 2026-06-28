Prve informacije o Becekiju posle jezivog pada u Asenu

Sport klub pre 10 sati  |  Autor: Jelena Trajković
Prve informacije o Becekiju posle jezivog pada u Asenu

Vozač Aprilije Marko Beceki prošao je bez većih povreda u teškom padua koji je doživeo tokom Velike nagrade Holandije.

Italijan je izleteo sa staze u 15. krivini drugog kruga, bukvalno se prevrtao po šljunku i u vazduhu, a odmah je odvezen u medicinski centar na preglede. Prvi pregledi, obavljeni na stazi u Asenu, ukazuju da je Beceki potpuno svestan, ima normalnu pokretljivost i ruku i nogu, a nema nikakvih znakova velikih neuroloških i sistemskih komplikacija. Međutim, zbog jakih bolova, koji su rezultat siline udaraca koje je doživeo, lekarski tim je odlučio da uputi Becekija na
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