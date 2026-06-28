Rasplet u grupi J UŽIVO: Arnautović napada Alžir, Mesi na klupi

Sport klub pre 7 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Rasplet u grupi J UŽIVO: Arnautović napada Alžir, Mesi na klupi

Poslednji putnici ili putnik u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva 2026, biće poznati posle utakmice Alžir - Austrija u Kanzas Sitiju.

Drugi meč grupe J, Jordan - Argentina u Dalasu, nema nikakav takmičarski značaj. Sva dešavanja na poslednje dve utakmice grune faze Mundijala pratićemo u blogu uživo Sport kluba, početak je u 4.00. Remi bi odveo i Alžir i Austriju u drugi krug, ali pre svega zbog neraščišćenih računa iz 1982. godine ne bi trebalo očekivati kalkulacije. Alžirci su te godine sa Mundijala eliminisani jer su Zapadna Nemačka i Austrija skrojile rezultat poslednjeg kola tako da obe
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