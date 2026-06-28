SP UŽIVO: Francuzi prvi favoriti, Dalićeva snažna poruka

Dočekali smo kraj grupne faze Svetskog prvenstva, a na redu je da krene šesnaestina finala, pa vam svima želimo dobrodošlicu u naš dnevni blog! Nokaut faza počinje utakmicom Južnoafrička Republika – Kanada, koja je na programu od 21 čas.

Možda imena selekcija ne zvuče toliko atraktivno, ali… Reč je o istorijskom presedanu. Kanada postaje prva zemlja domaćin u istoriji čija će selekcija da igra van granica svoje zemlje jer će okršaj protiv „Bafane Bafane“ u Inglvudu, predgrađu Los Anđelesa. Ovo je prvi slučaj u istoriji fudbala. Jedino SP gde je bilo više od jedne zemlje domaćina bilo je 2002. kad je Južna Koreja stigla do polufinala, ali bez potrebe da igra utakmice u Japanu. Ovu, kao i brojne