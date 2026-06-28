Sučić: Rekao sam Modriću posle meča da igra kao da mu je 20 Ovo su svi parovi i termini 1/16 finala Kolumbija poslala Portugal na Hrvatsku

Hrvati su pobedili Ganu 2:1 i tako sa drugog mesta idu u drugu fazu Svetskog prvenstva, a jedan od najbitnijih je opet bio Luka Modrić.

Godine za Luku su samo broj. Iako je u 41 godini, on i dalje igra i za klub i za reprezentaciju. U Americi je i dalje lider, nije da igra po malo već ima još kako važnu ulogu na terenu zbog koje „vatreni“ dobijaju utakmice. Tako je bilo i protiv Gane u poslednjem meču grupne faze. „Rekao sam mu posle meča, ‘Igraš kao da ti je 20 godina’. Bio je neverovatan danas, trčao je mnogo, dobio je svaki duel i bio je tako dobar sa loptom. On je naš vođa, najbolji igrač i