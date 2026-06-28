Adriana druga na Dijamantskoj ligi u Parizu

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je drugo mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu, ostvarivši hitac od 63.83 metara što je ujedno njen najbolji rezultat sezone.

Tokom takmičenja Vilagoš je imala i hiceve od 57.97 m, 59.11 m, 58.99 m i 57.28 m, uz jedan neispravan pokušaj. Kineskinja Ziji Jan je slavila hicem 67.44, dok je treća bila Japanka Haruka Kitaguči sa 63.01 metara. Kineskinja Ziji Jan je aktuelna svetska juniorska rekorderka, i upravo je samo ona dalje bacila koplje od Adriane Vilagoš.