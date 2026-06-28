Petković čestitao Vidovdan Srbima na KiM: Ovaj praznik je simbol naše duhovne snage

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je Srbima na Kosovu i Metohiji Vidovdan, ističući da za Srbe na Kosovu i Metohiji današnji praznik nije samo sećanje na jedan istorijski događaj, već trajni simbol naše duhovne snage, istrajnosti i vernosti vidovdanskom zavetu i vrednostima koje su vekovima oblikovale srpski narod.

„Protivpravnom odlukom Prištine već tri godine nisam u mogućnosti da proslavim ovaj sveti dan sa našim narodom na KiM. Ipak, nikakve zabrane niti političke prepreke ne mogu umanjiti našu odlučnost da ostanemo uz svaki srpski dom i svaku srpsku porodicu koja živi na prostoru Kosova i Metohije“, istakao je Petković. Naveo je da će država Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastaviti da pruža punu podršku svom narodu, neprekidno se boreći za