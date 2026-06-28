Važan potpis na Vidovdan: Kruna istorijskog postojanja Srba i potvrda večnog bratstva sa Rusijom

Sputnik pre 1 sat
Važan potpis na Vidovdan: Kruna istorijskog postojanja Srba i potvrda večnog bratstva sa Rusijom

Potpisivanje ugovora o finansiranju završnih radova na Hramu Svetog Save u Beogradu veoma je važno za Srbe, ali je još važnije što je ugovor potpisan na Vidovdan, dan koji obavezuje i vladu, i crkvu, i sve nas, bez obzira da li smo vernici ili samo državljani Srbije, kaže za Sputnjik istoričar i akademik Ljubodrag Dimić.

Patrijarh srpski Porfirije i premijer Đuro Macut potpisali su u Kripti Hrama Svetog Save Ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu. Potpisivanju Ugovora prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vlada Srbije usvojila je 25. juna Zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova na Hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali
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