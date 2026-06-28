Američke legende prognozirale meč protiv BiH: "Imamo lak žreb, biće 2:0 ili 3:0..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Američke legende prognozirale meč protiv BiH: "Imamo lak žreb, biće 2:0 ili 3:0..."

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u noći sa srede na četvrtak meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, a duel se igra u Santa Klari.

Pobednik će obezbediti plasman među 16 najboljih selekcija turnira. Uoči ovog meča, o BiH su govorili nekadašnji američki reprezentativci Landon Donovan i Tim Howard, danas analitičari i voditelji podkasta „Unfiltered Soccer“. Obojica su izrazila uverenje da će Sjedinjene Američke Države slaviti, a posebno je bio direktan Tim Howard. Donovan je analizirao stil igre Bosne i Hercegovine i očekivanja od meča. - Imaćemo posed lopte, oni će se braniti u formaciji 4-4-2,
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