Evo šta se trenutno dešava u Guči posle katastrofe: Oglasile se nadležne službe

Povodom noćašnjeg akcidenta i curenja amonijaka u hladnjači u Guči, nadležne službe su odmah reagovale i preduzele sve neophodne mere, saopšteno je nadležnih organa.

Kako se navodi, o ovom događaju bez odlaganja su obavešteni republički ekološki inspektori, kao i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Kvar na postrojenju tokom noći je uspešno saniran, a curenje amonijaka je u potpunosti zaustavljeno. - Nadležne stručne ekipe nalaze se na terenu i sprovode sve propisane procedure radi utvrđivanja trenutnog stanja i procene eventualnih rizika. Po završetku svih merenja i analiza, javnost će biti