Grmljavinske oluje prete Srbiji, moguć i grad: Evo kada stižu pljuskovi i osveženje

I današnji dan protekao je u znaku sunčanog i vrelog vremena, uz temperature iznad 35 stepeni.

Pred nama je i veoma topla noć. Vedro i vrelo biće sve do srede. Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće i do 40 steopeni. Vrelina će biti praćene vrlo visokoim vrednostima UV zračenja. U periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite. Ogromna opreznost neophodna je iz zbog opasnosti od toplotnog udara. Vozila treba redovno provetravati i na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana. Razlika između