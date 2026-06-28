Guča i dalje u šoku nakon curenja amonijaka: Meštani za Telegraf otkrili jedan jezivi detalj

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Guča i dalje u šoku nakon curenja amonijaka: Meštani za Telegraf otkrili jedan jezivi detalj

Meštani Guče su prisustvovali pravoj drami kada su morali da napuste svoje domove i sklone se na bezbedno, nakon što je došlo do curenja amonijaka u hladnjači koja se nalazi u naselju.

Ekipa Telegrafa je došla na lice mesta i razgovarala sa meštanimna koji stanuju u neposrednoj blizini hladnjače. Oni su otkrili jedan zabrinjavajuć detalj, a to je da je hladnjača ponovo počela sa radom pre svega nekoliko dana, nakon godina nekorišćenja. - Oni su to napunili pre pet dana, mada se osećao pomalo taj amonijak, negde je cureo. Ne mogu da znam baš tačno gde, kako, ali se osećalo - rekao je jedan od meštana za Telegraf. I drugi meštani su istakli da je
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