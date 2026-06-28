Jedan od najboljih igrača Švedske zbog povrede završio Svetsko prvenstvo!

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs
Jedan od najboljih igrača Švedske zbog povrede završio Svetsko prvenstvo!

Veliki peh pogodio je fudbalsku reprezentaciju Švedske na Svetskom prvenstvu, pošto je defanzivac Isak Hien zbog povrede završio nastup na Mundijalu.

Štoper švedske selekcije povredio se tokom utakmice protiv Japana, kada je još u prvom poluvremenu morao da napusti teren. Već tada je bilo jasno da situacija nije bezazlena, a dodatni pregledi potvrdili su da za njega više nema povratka na turnir. Ovo predstavlja ozbiljan udarac za Šveđane, s obzirom na to da je Hien bio jedan od ključnih igrača u poslednjoj liniji tima. Nakon potvrde loših vesti, švedski reprezentativac oglasio se putem Instagrama emotivnom
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