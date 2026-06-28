Mađarska nuklearka smanjila proizvodnju struje zbog pretoplog Dunava

Mađarska nuklearna elektrana Pakš smanjila je proizvodnju jednog od četiri reaktora za 243 megavata zbog povišene temperature Dunava tokom toplotnog talasa, saopštio je operater MVM.

Jutarnja merenja pokazala su da je temperatura vode za hlađenje nizvodno od elektrane dostigla 29,7 °C, što je iznad dozvoljenog praga od 29,5 °C. Zbog toga je reaktor 3 počeo sa smanjenjem snage u 14.00 časova. MVM navodi da će se temperature Dunava ponovo proveravati od sutra ujutru, a dalji rad reaktora zavisiće od rezultata. Mađarski ministar energetike Ištvan Kapitanj poručio je da domaćinstva neće osetiti posledice smanjenja proizvodnje, uz raniji apel