Majstorija Mesija za TV špice! Svi pričaju o novoj golčini legendarnog Argentinca na Mundijalu

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs
Majstorija Mesija za TV špice! Svi pričaju o novoj golčini legendarnog Argentinca na Mundijalu

Lionel Mesi još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih fudbalera svih vremena, pošto je u pobedi Argentine nad Jordanom (3:1) bio i čovek odluke.

Iako je selektor Lionel Skaloni odlučio da odmori veći deo prvotimaca i ostavi kapitena na klupi na startu meča, Mesi je ušao u drugom poluvremenu i odmah ostavio pečat na igru "Gaučosa". U 80. minutu, pri rezultatu 2:1, Argentina je dobila slobodan udarac, a upravo je Mesi preuzeo odgovornost. U svom prepoznatljivom stilu, preciznim i odmerenim udarcem savladao je protivničkog golmana i postavio konačnih 3:1. Bio je to njegov 19. gol na Svetskim prvenstvima, čime
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