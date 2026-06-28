Majstorija Mesija za TV špice! Svi pričaju o novoj golčini legendarnog Argentinca na Mundijalu

Lionel Mesi još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih fudbalera svih vremena, pošto je u pobedi Argentine nad Jordanom (3:1) bio i čovek odluke.

Iako je selektor Lionel Skaloni odlučio da odmori veći deo prvotimaca i ostavi kapitena na klupi na startu meča, Mesi je ušao u drugom poluvremenu i odmah ostavio pečat na igru "Gaučosa". U 80. minutu, pri rezultatu 2:1, Argentina je dobila slobodan udarac, a upravo je Mesi preuzeo odgovornost. U svom prepoznatljivom stilu, preciznim i odmerenim udarcem savladao je protivničkog golmana i postavio konačnih 3:1. Bio je to njegov 19. gol na Svetskim prvenstvima, čime