Sprema se smena selektora posle ispadanja sa Mundijala, glavni kandidat za naslednika Ronaldov trener?

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs
Sprema se smena selektora posle ispadanja sa Mundijala, glavni kandidat za naslednika Ronaldov trener?

Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije mogla bi uskoro da dobije novog selektora, pošto se u tamošnjim medijima sve glasnije govori o smeni Jorgosa Donisa nakon eliminacije sa Svetskog prvenstva.

Grčki stručnjak je, prema pisanju lokalnih izvora, ozbiljno uzdrman posle loših rezultata u grupnoj fazi, gde je Saudijska Arabija osvojila svega dva boda iz tri utakmice. Remiji protiv Urugvaja i Zelenortskih Ostrva, uz ubedljiv poraz od Španije, nisu bili dovoljni za plasman u nokaut fazu. Pored rezultata, Donisu se na teret stavljaju i kritike javnosti koje se odnose na pristup igri, izbor fudbalera, kao i taktička rešenja koja je koristio tokom turnira. Prema
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