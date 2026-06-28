Surova dominacija Džordža Rasela u Austriji, Mercedes još jednom pokazao da je trenutno najbolji

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je na danas Velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Britanac je na stazi "Red Bul Ring" u Špilbergu stigao do druge pobede ove godine, prve još od otvaranja sezone u Australiji u martu. Dve sekunde iza Rasela stigao je Maks Ferstapen iz Red Bula. Na trećem mestu našao se Kimi Antoneli u drugom Mercedesu, tri sekunde iza Ferstapena. Rasel je vodio tokom najvećeg dela trke i potpuno zasluženo došao do pobede, te još jednom potvrdio dominaciju Mercedesa ove sezone u Formuli 1. Osvajače bodova kompletirali su Oskar