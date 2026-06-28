Surova dominacija Džordža Rasela u Austriji, Mercedes još jednom pokazao da je trenutno najbolji

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Surova dominacija Džordža Rasela u Austriji, Mercedes još jednom pokazao da je trenutno najbolji

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je na danas Velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Britanac je na stazi "Red Bul Ring" u Špilbergu stigao do druge pobede ove godine, prve još od otvaranja sezone u Australiji u martu. Dve sekunde iza Rasela stigao je Maks Ferstapen iz Red Bula. Na trećem mestu našao se Kimi Antoneli u drugom Mercedesu, tri sekunde iza Ferstapena. Rasel je vodio tokom najvećeg dela trke i potpuno zasluženo došao do pobede, te još jednom potvrdio dominaciju Mercedesa ove sezone u Formuli 1. Osvajače bodova kompletirali su Oskar
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Jeziv pad Italijana VIDEO

Jeziv pad Italijana VIDEO

B92 pre 1 sat
Moto GP: Ogura pobedio, Beceki izleteo

Moto GP: Ogura pobedio, Beceki izleteo

Auto blog pre 2 sata
Formula 1: Trijumf Rasela u Austriji

Formula 1: Trijumf Rasela u Austriji

Auto blog pre 2 sata
Džordž Rasel pobednik Velike nagrade Austrije u Formuli 1: drugo mesto zauzeo je Maks Ferštapen, a treće Kimi Antoneli

Džordž Rasel pobednik Velike nagrade Austrije u Formuli 1: drugo mesto zauzeo je Maks Ferštapen, a treće Kimi Antoneli

Dnevnik pre 2 sata
Prve informacije o Becekiju posle jezivog pada u Asenu

Prve informacije o Becekiju posle jezivog pada u Asenu

Sport klub pre 2 sata
Ai Ogura slavio na Velikoj nagradi Holandije u Moto GP: Raul Fernandez drugi, a Horhe Martin treći - Katastofa za Becekija!

Ai Ogura slavio na Velikoj nagradi Holandije u Moto GP: Raul Fernandez drugi, a Horhe Martin treći - Katastofa za Becekija!

Dnevnik pre 2 sata
Njihovo rivalstvo nema cenu: Mercedes dominirao na F1, ali Hamilton i Ferstapen ukrali šou!

Njihovo rivalstvo nema cenu: Mercedes dominirao na F1, ali Hamilton i Ferstapen ukrali šou!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesOskarFormula 1AustrijaAustralija

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate prvi meč Novaka Đokovića na Vimbldonu?

Kad i gde možete da gledate prvi meč Novaka Đokovića na Vimbldonu?

Danas pre 29 minuta
Srebro za Adrianu Vilagoš

Srebro za Adrianu Vilagoš

Insajder pre 14 minuta
Kanada i Južna Afrika se bore za osminu finala, poznati sastavi

Kanada i Južna Afrika se bore za osminu finala, poznati sastavi

RTS pre 59 minuta
HERE WE GO - Robert Levandovski uzeo "bogovsku" platu

HERE WE GO - Robert Levandovski uzeo "bogovsku" platu

Sportske.net pre 14 minuta
Petrić pred Italiju kritikovao ''čudan termin'' Evropskog prvenstva: ''A zašto ne početkom juna?''

Petrić pred Italiju kritikovao ''čudan termin'' Evropskog prvenstva: ''A zašto ne početkom juna?''

Sportske.net pre 39 minuta