Tragičan udes kod Čačka: Motociklista preminuo nakon stravičnog sudara

Tokom popodnevnih sati na lokalnom putu od Čačka ka selu Gornja Gorevnica došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo. - Vozač motora je iz za sada neutvrđenih razliga udario u automobil otpozadi.

Od siline udara motociklista je pao na kolovoz. Hitna pomoć je brzi stigla i odvezla ga u bolnicu, kaže za RINU jedan od očevidaca. O silini udara svedoči smrskano vozilo za zadnje strane. U međuvremenu je saopšteno da je vozač motora, uprkos naporima lekara, preminuo od težine zadobijenih povreda. - U Urgentno prijemno odeljenje OB Čačak u pratnji Službe Hitne pomoći dovežena je muška osoba 1991. godište iz saobraćajne nezgode kao motociklista, bez znakova života,